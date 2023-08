Ritorna il caldo intenso, le previsioni dei prossimi giorni

TERMOLI. Anticiclone africano punta dritto sull'Italia, ma forse non avrà gli stessi effetti della svolta scorsa, almeno si spera.

Caldo intenso il cui picco può essere collocato nei giorni 20, 21 e 22 agosto. Temperature fino a 39/40°C potranno interessare alcune città di pianura del Nord e del Centro, segnatamente a Toscana, Umbria e Lazio mentre lo zero termico sulle Alpi schizzerà fino a 5000m ma forse anche poco di più. Mentre questo cuneo rovente africano eserciterà la sua azione tra Spagna, Francia e Italia centro settentrionale, correnti più fresche e più asciutte scivoleranno dall'Europa nord orientale verso la Penisola Balcanica, la Grecia e l'Egeo portando molti temporali.

Questo rientro di correnti da est interesserà marginalmente anche l'Italia meridionale. Non porterà instabilità ma terrà a bada il caldo africano tamponando l'aumento delle temperature. Quindi a parte quelle situazioni fisiologiche di caldo intenso che si verificano normalmente in estate sul Tavoliere delle Puglie, sul Materano, nelle valli interne della Calabria e sulla piana di Catania, il meridione non soffrirà il grande caldo. Solo la Sardegna, più immersa nella matrice anticiclonica africana potrà vedere nuovamente le massime raggiungere i 39/40°C.

In bilico anche la Campania settentrionale che potrebbe vedere caldo intenso tra le province di Napoli e Caserta con punte di 38°C. Dopo i picchi termici dell'inizio della prossima settimana accadrà qualcosa.