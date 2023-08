«Il vertice prefettizio sulla sicurezza conferma il contenuto della mia interrogazione»

TERMOLI. L'emergenza furti è una delle spine della sicurezza in questa estate 2023. Non a caso, al di là degli episodi che anche oggi abbiamo messo in luce, alla vigilia di Ferragosto, così come avvenuto nel mese di luglio, grande attenzione da parte delle istituzioni su questo versante, con la convocazione di un comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza.

In merito, è intervenuto a commento il senatore Costanzo Della Porta, autore di una interrogazione parlamentare in Senato, proprio finalizzata a porre in evidenza soprattutto l'emergenza furti sul territorio del basso Molise.

«Sono soddisfatto dell'iniziativa assunta dalla prefettura, questo vertice conferma il contenuto e le richieste della mia interrogazione parlamentare», ha ribadito il parlamentare di Fratelli d'Italia.