Gestione del verde e alberi pericolanti: arriva il piano per la gestione del rischio

TERMOLI. L’altro volto critico sul turismo, è quello relativo al decoro urbano. Persino i lettori l’hanno certificato, ponendolo persino al primo posto nel nostro sondaggio, con quasi il 36% delle indicazioni sulle emergenze da risolvere, superiore a quello dei parcheggi.

Da una parte la questione rifiuti, dall’altra la gestione del verde urbano.

Ebbene, su questo, la Giunta ha deciso di mettere mano al documento denominato “Piano di gestione del rischio arboreo nella città di Termoli (Pgra)” con l’obiettivo di definire le variabili fondamentali della valutazione del rischio nonché il processo di gestione dello stesso.

I primi studi preparatori sono pervenuti in data il 7 marzo 2022, successivamente il 19 dicembre scorso è stata prodotta una prima bozza del Pgra a cui, dopo diverse riunioni di condivisione del contenuto, ne è seguita un’altra lo scorso 6 luglio

Il documento definitivo è stato prodotto il 25 luglio 2023.

Il patrimonio arboreo è la parte più significativa del verde urbano per il suo alto valore paesaggistico, storico, culturale ed ambientale. Esso apporta notevoli benefici alla salute pubblica e nella maggioranza dei casi rappresenta anche la principale componente del verde pubblico, sia per i costi di gestione che per le possibili interferenze con le attività antropiche.

L’aumento della frequenza dei fenomeni climatici estremi associati all’invecchiamento delle essenze arboree rappresentano nuove e difficili sfide nell’affrontare l’aumento dei rischi connessi alla presenza di alberi.

La corretta gestione delle alberature da un lato deve massimizzare la sicurezza dei luoghi in cui esse si trovano e dall’altro assicurarne l’esistenza nel tempo con le cure più appropriate; le piante sono esseri viventi che, per cause diverse ed in particolari condizioni ambientali, possono cadere a terra e provocare gravi danni a cose e persone; tutto questo comporta responsabilità civili e penali per chi li custodisce.

La gestione delle alberature urbane, dall’impianto al rinnovamento, attraverso la scelta delle buone tecniche colturali e degli interventi di messa in sicurezza, deve rispondere ad una visione organica ed armonica finalizzata ai seguenti obiettivi:

Perpetuazione del patrimonio attraverso il rinnovamento;

Massimo benessere delle piante tramite la corretta coltivazione;

Aumento e mantenimento della biodiversità;

Aumento della copertura arborea (dove il territorio offre gli spazi idonei);

Adozione di un programma di cure sostenibili;

Miglioramento dell’aspetto estetico percepito;

Massimizzazione degli effetti di mitigazione ambientale;

Salvaguardia della pubblica incolumità.

La gestione di questo patrimonio si fonda su alcuni concetti fondamentali:

L’albero è un organismo vivente che va considerato e rispettato tenendo conto del suo

La città è un ambiente artificiale, quindi gli alberi non si possono gestire come se crescessero all’interno di un bosco. Per questo motivo gli alberi della città vengono sottoposti ad un grado di cura più elevato rispetto ad un ambiente naturale.

Non potendo attendere la morte spontanea dell’albero giunto alla fine della sua esistenza, si interviene eliminando la pianta pericolosa, prima che evidenzi gli estremi sintomi della sua fine, ossia la caduta di grossi rami o addirittura lo schianto dell’intera

La sicurezza dei cittadini debba essere sempre tutelata. Pertanto, qualora un albero non risulti più sicuro per debolezze strutturali (apparato radicale danneggiato da scavi, degenerazione del legno del fusto, etc.) se ne deve decidere l’abbattimento, anche se rinunciare ad individui apparentemente ancora vigorosi e vitali può suscitare vivaci reazioni emotive.

Le alberate di una città non si possono considerare come una struttura statica, ma come una struttura dinamica e viva che può continuare a svolgere le sue importanti funzioni solo prevedendo al momento opportuno le sostituzioni necessarie. Se il processo di cura e sostituzione diventa graduale e continuo, ne viene garantita la conservazione, valorizzazione e perpetuazione del patrimonio arboreo.

La Giunta ha così acquisito il documento, poiché la sicurezza dei cittadini deve essere sempre tutelata e, pertanto, qualora un albero non risulti più sicuro, per diversi motivi, occorre adottare le necessarie misure tese, da un lato, ad evitare la possibilità che si verifichino eventi drammatici e dall’altro a garantire nel tempo la corretta gestione del patrimonio arboreo.