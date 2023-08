Sagra del Pesce e Presagra: l'ultima grande manifestazione d'agosto

TERMOLI. Trascorsi San Basso e Ferragosto, delle feste popolari agostane a Termoli resta la Sagra del Pesce, anche questa attesissima, da residenti e turisti. Non a caso siamo stati contattati proprio da chi vuole parteciparvi, per avere le info a riguardo.

Dimostrazione di una manifestazione che si consolida anno dopo anno. Anche nell'edizione 2023 ci saranno due serate, la presagra, ormai divenuta classica, alle 19 di venerdì 18 agosto. Menù con insalata di polpi "alla Rosangela", polpette di sciscillo "alla Antonietta" e vino del "Compare Fratino".

L'appuntamento è in piazza dei Pescatori, al porto di Termoli. Costo di 17,5 euro. Prevista musica e animazione col dj set "Alex Latino". Poi, sabato 26, la vera Sagra, dalle 18 addirittura, in anticipo rispetto al solito. 12,5 euro per gustare la frittura di pesce "alla Paola" e la bibita a scelta "da Carmelina". Stavolta musica dal vivo con "I Clandestini". A mezzanotte i fuochi pirotecnici dal porto turistico Marina di San Pietro, che Termolionline offrirà in diretta Facebook e sul portale. Spazio all'arte con una mostra personale di "Giuseppe".