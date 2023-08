Igiene urbana fuori controllo, tante segnalazioni

TERMOLI. Già prima di diventare sindaco facente funzioni, Vincenzo Ferrazzano, da vice della Giunta Roberti, aveva riunito le ditte esterne che si occupano di ambiente, perché le cose non andavano bene in città. Purtroppo, la situazione è ancora critica e solo stamani sono state ben 3 le segnalazioni che abbiamo raccolto, una interna alla redazione di Termolionline e due esterne.

Partiamo alle 10, con via D’Andrea 15, dove c’era un cumulo di rifiuti in pieno centro, che ha veicolato in modo sdegnato: «Questa era la situazione stamattina alle 10 davanti al mio negozio in pieno centro».

Poco dopo ci arriva l’ennesima lamentela dal parco comunale. «Buongiorno, situazione dal parcheggio del parco di Termoli, bel biglietto di benvenuto. Inoltre da quasi un anno é presente un grosso ramo che occupa un posto auto... Poi diamo la colpa ai turisti. Come viene gestita la pulizia da parte della Gtm? Complimenti! Pensare che personalmente per smaltire delle rimanenze di vernice casalinga ho aspettato diverso tempo, poiché alla Rieco Sud non accettavano la vernice non secca e solo quando la ditta ritirava il secco».

Infine, sempre intorno alle 10.30, in via Egadi, rifiuti non ancora ritirati, di attività commerciali che non ne producono pochi, per fortuna. Vuol dire che lavorano. Almeno loro…

