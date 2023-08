Petacciato si ferma per rendere omaggio a San Rocco, raccolti fondi per la chiesa

PETACCIATO. Rocco di Montpellier, noto come San Rocco, è stato un pellegrino e taumaturgo francese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e patrono di numerose città e paesi. È il santo più invocato, dal Medioevo in poi, come protettore dal terribile flagello della peste, e la sua popolarità è tuttora ampiamente diffusa, tant'è che un recente studio ha individuato San Rocco come il secondo santo più invocato, dai cattolici europei, per ottenere la guarigione dal Covid.





Il suo patronato si è progressivamente esteso al mondo contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie e alle malattie gravissime; in senso più moderno, è un grande esempio di solidarietà umana e di carità cristiana, nel segno del volontariato. Con il passare dei secoli è divenuto uno dei santi più conosciuti nel continente europeo e oltreoceano, tanto da essere il più rappresentato in assoluto sui santini, ma è rimasto anche uno dei più misteriosi.





Detto questo, San Rocco patrono di Petacciato è stato festeggiato come merita nel centro bassomolisano, una messa all’aperto con la celebrazione del vescovo della diocesi Termoli-Larino Gianfranco De Luca e la concelebrazione del parroco don Mario Colavita e del parroco decano don Matteo Moccia, alla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco facente funzioni Antonio Di Pardo e il neo consigliere regionale Roberto Di Pardo.

Ospiti i primi cittadini di Termoli (facente funzioni) Enzo Ferrazzano e di Montenero di Bisaccia Simona Contucci.

La solenne celebrazione è stata officiata davanti a una platea gremitissima.

La processiona ha percorso il suo tragitto dalle case vecchie alla zona nuova del paese; quindi la statua del santo ha fatto ritorno nella Chiesa, quella che è alle case vecchie in attesa che la chiesa Madre in viale Pietravalle venga restaurata.





A seguire la processione della Banda Città di Termoli.

Dopo i riti religiosi, il momento conviviale con la cena all’aperto solidale, che ha visto il ricavato servire a finanziare i lavori della chiesa. Intrattenimento musicale affidato a una cover band ufficiale dei Pooh, poi a mezzanotte i classici fuochi d’artificio.

Una festa pienamente riuscita, con l’organizzazione a cura dell’associazione Amici di San Rocco.

