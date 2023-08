"Bello riportare la gente sulle nostre montagne, felici di aver promosso il territorio"

CAMPITELLO MATESE. Smaltita la delusione per il forfait obbligato di Tony Hadley, a causa dell'infortunio subito in Calabria, resta da sottolinea il pregio della rassegna Montagna Molise.

È stato uno degli ultimi provvedimenti voluti da Donato Toma come presidente della Regione: la rassegna Montagna Molise a Campitello Matese e Capracotta. A Campitello tanti turisti ed eventi di grande qualità, alcuni dei quali tenuti in alta quota, anche a 1850 metri, per permettere ai turisti di vivere la montagna in piena libertà, amandola e rispettandola. Con lo stesso ex Governatore intervista realizzata prima del concerto dei Marlene Kuntz. Toma: "Bello riportare la gente sulle nostre montagne. Felici di aver promosso il territorio".