"Manca il decoro urbano a Campomarino lido": lo sfogo amaro di una turista romana

"Manca il decoro urbano a Campomarino lido": la denuncia di una turista romana

CAMPOMARINO. L’attesa è tutta quella per i Tiromancino e Federico Zampaglione, che sabato sera raduneranno migliaia di persone al concerto sul Lungomare degli Aviatori, l’evento clou dell’estate campomarinese. Tuttavia, non tutto luccica a Campomarino. Lo sottolinea una turista dal pollice verde. Classe '64, originaria della provincia di Roma, Sonia Secondini lavora proprio per il Comune di Roma, dove è ausiliaria in un asilo nido e d'estate passa le giornate a raccogliere rifiuti sulla spiaggia, piuttosto che fare la tintarella. Senso civico spiccato, che dire.

«Non sono soltanto una villeggiante di Campomarino Lido, in quanto anni fa ho acquistato un piccolo appartamento. Sin da subito ho potuto notare quanto il lido fosse trascurato e versasse in condizioni di degrado totale: immondizia di ogni genere giacente in ogni angolo! Ogni anno pensavo: magari per la prossima stagione le cose cambieranno... ogni anno mi prodigavo nel pulire le spiagge, immancabilmente e costantemente!





Ogni anno fino all'attuale mi sono sempre detta: “Che peccato... mare pulito, spiagge molto ampie, pineta! Potrebbe essere una bomboniera, non si rendono conto del valore di tutto ciò? Negli anni purtroppo non è cambiato nulla: stessa incuria, trascuratezza, immondizia, mancanza di controlli, di regole. Non sono cambiati neanche gli importi di tasse che continuo a pagare, pago la tassa sui rifiuti e me li vedo non solo in mare, ma in ogni via che mi ci porta, in pineta, ovunque dove il mio occhio arriva. Forse è il momento di dire basta. Io continuo a pulire le spiagge e, pur non sporcandole, mi sento in dovere di farlo. Non capisco come un’amministrazione non senta il dovere del decoro dopo aver riscosso quello che io pago! Non lo capisco... Ci vuole umanità, dignità e buon senso per restituire un diritto. Io ho il diritto di non vivere nel degrado e voi non avete il diritto di calpestarlo. Ognuno adempia al proprio dovere prima di godere di un diritto».

Galleria fotografica