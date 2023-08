Stazione marittima ancora chiusa al porto, dopo l'inaugurazione torna in fase di stallo

TERMOLI. Tagli del nastro e inaugurazioni non bastano, occorre rendere fruibile quello che si realizza. Il mese di agosto tra trascorrendo, ma a distanza di quasi due settimane (era sabato 5 agosto scorso) la stazione marittima al porto di Termoli, che sorge sul molo Nord-Est, quello degli imbarchi alle Isole Tremiti, resta ancora chiusa.

Un ritardo negli allacci delle utenze, parrebbe, alla base di questo dilatarsi dei tempi, che però sta creando ovviamente delle aspettative non corrisposte dalla realtà, poiché la stazione marittima avrebbe dovuto aprire a inizio estate, per dare un servizio migliore a chi saliva e scendeva dalle navi che fanno la spola con le Isole Tremiti.

Non è certamente una polemica gratuita la nostra, ma uno stimolo, una sollecitazione ulteriore, affinché si possa "sprintare" e finalmente concedere questo luogo a chi deve attendere la partenza di motonave, aliscafo e catamarano, che in questo periodo per più corse al giorno partono e tornano dall'arcipelago garganico.

Nella mattinata di Ferragosto, il nostro "giro" sulla banchina degli imbarchi ha messo in rilievo proprio questo. In tanti si recavano alla stazione marittima, ma la trovavano irrimediabilmente chiusa, c'è stato chi comunque si riparava dal sole sedendosi a terra davanti all'ingresso. In ogni caso è opportuno velocizzarne la messa in funzione, anche perché dovesse accadere a settembre si sarà persa una occasione. Gli stessi operatori portuali lo stanno a loro volta sollecitando.