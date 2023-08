«Abnegazione e impegno per la legalità», i parlamentari di Fdi ricordano Fabio Papa

CAMPOBASSO. Messaggio di cordoglio da parte della delegazione parlamentare di Fratelli d'Italia, composta dal senatore Costanzo Della Porta e dall'onorevole Elisabetta Christiana Lancellotta, per la scomparsa del giudice Fabio Papa.

«Esprimiamo commozione e cordoglio per l’improvvisa scomparsa del magistrato Fabio Papa. Ci stringiamo al dolore della famiglia in questo difficile momento. Il pubblico ministero mancherà al mondo della magistratura e alla Procura di Campobasso, dove il suo lavoro era apprezzato per la professionalità, l’abnegazione e il suo impegno per la legalità. Le nostre condoglianze e il nostro abbraccio giungano a tutta la famiglia».