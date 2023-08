«Rieco Sud in ritardo sul ritiro degli sfalci», la Decaro porta la questione in Consiglio

TERMOLI. Mentre in città esplode il malcontento sulla gestione dell'igiene urbana e l'assessore Colaci contrattacca su chi non rispetta le regole sul corretto conferimento, dai banchi dell'opposizione arrivano strali da "Termoli 2024", con la vicepresidente del Consiglio Daniela Decaro.

La consigliera comunale di minoranza appartenente al neo gruppo civico incalza l’amministrazione Ferrazzano sull’ambiente, ancora una volta. «Dover ricorrere a interpellanze o interrogazioni per conoscere le motivazioni per le quali un servizio essenziale per un comune non funziona è svilente.

La politica deve essere al servizio del cittadino deve raccogliere le sue istanze e risolvere i problemi senza continui e pedissequi solleciti. A quanto pare non è così per l'amministrazione termolese che viene spesso e volentieri da me interpellata. Ed ecco l'ennesima richiesta sulla mancata raccolta dello sfalcio dell'erba e delle potature. Prenotazione di giugno, fissato appuntamento per il ritiro a luglio. Mancato ritiro in quella data e nuovo appuntamento per settembre. In un periodo come quello estivo in cui tenere fuori sfalcio ed erba comporta tante problematiche anche di carattere igienico- sanitario oltreché legate al decoro urbano e al rischio incendi, pensare di dover soccombere alla logica che se un servizio non funziona, non si debba trovare la soluzione, è un cattivo esempio di quella che dovrebbe essere l'amministrazione della città. I cittadini questo dovrebbero ricordarselo nelle cabine elettorali, ma si sa, la memoria è sempre troppo corta».

Nell’interpellanza urgente, che la Decaro chiede di discutere alla prima seduta utile, evidenzia che «la ditta Rieco Scarl Sud è deputata al ritiro dello sfalcio dell’erba e delle potature a domicilio previo contatto telefonico e fissazione appuntamento per il Comune di Termoli; che diversi cittadini compresa la sottoscritta lamentano il mancato ritiro dello sfalcio e delle potature nel giorno e nell’ora indicati e nei successivi giorni fino ad arrivare a due mesi pur un nuovo appuntamento; che lo sfalcio e la potatura non ritirata creano nocumento per l’igiene, il decoro e la sicurezza dei luoghi a causa di eventuali incendi oltreché essere ricettacolo di insetti e animali selvatici».

Chiede di sapere: «Quanti ritiri di sfalci e potature sono stati richiesti e quanti sono stati ritirati nei giorni e nelle ore indicati e in quali quartieri. Il motivo per il quale lo sfalcio dell’erba e le potature non sono sempre state ritirate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023. Per quale motivo l’appuntamento per il ritiro dello sfalcio dell’erba e della potatura viene fissato anche ad un mese o più dalla richiesta da parte del cittadino. Per quale motivo dopo la segnalazione del mancato ritiro lo stesso viene fissato nuovamente a più di un mese. Di quanti mezzi dispone la Rieco Scarl Sud per il ritiro dello sfalcio e delle potature cosiddetti “Ragni”, quanti vengono utilizzati per il comune di Termoli, e se vengono adibiti alla sola raccolta dello sfalcio e delle potature. Se “il Ragno” viene adibito anche per altre raccolte ad esempio raccolta di ingombranti, chiede di sapere se il mezzo viene utilizzato anche per lo smaltimento e dove tale smaltimento viene effettuato.

Se sono state inviate diffide alla Rieco Scarl Sud per l’esatto adempimento del contratto; se la risposta è affermativa in quale data e per quale motivo».