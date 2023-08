Angiografo rotto, «L'ospedale San Timoteo perde pezzi ogni giorno»

TERMOLI. Reazioni inevitabili sul guasto all'angiografo, avvenuto ieri mattina all'ospedale San Timoteo, che ha provocato l'interruzione del servizio salvavita di Emodinamica nel reparto di Cardiologia. Ieri sera l'Asrem ha previsto il ripristino dell'apparecchiatura entro martedì, ma non sono mancate le reazioni da parte delle associazioni che si occupano di sanità sul territorio costiero.

Per il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice: «Apprendere dal primario di Cardiologia del San Timoteo, dottor Bruno Castaldi, la notizia della rottura dell'angiografo ci lascia tutti sgomenti. Sembra proprio che dopo l'abbandono di numerosi medici specialisti, tra cui diversi cardiologi emodinamisti, anche appena un anno dalla presa di servizio al San Timoteo, anche la buona sorte pare voglia decidere di abbandonare. Non è possibile da parte di questa comunità accettare tutto ciò! Attendiamo, e presto, decisioni definitive per un reparto salva vita come quello di emodinamica.

La decisione, seppur positiva, di avvalersi di professioni dell'ex Gemelli, non può che essere temporanea per il San Timoteo.

A tal proposito torniamo a rammentare che in Molise ci sono ben quattro emodinamiche di cui tre pubbliche (Cardarelli, Veneziale, San Timoteo) e una privata convenzionata l'ex Gemelli. Quest'ultima è ubicata appena a 300 metri dal Cardarelli. Chiediamo alla dirigenza Asrem, al nuovo Commissario Bonamici e al sub commissario Di Giacomo di disporre l'Emodinamica dell'ex Gemelli a servizio dell'area centrale del Molise e riutilizzare i cardiologi e emodinamisti attualmente in servizio al Cardarelli, nei due plessi ospedalieri di Termoli e Isernia.

In tal modo l'intero molisano risulterà garantito di un servizio salvavita. Questo appello lo rivolgiamo fortemente anche al nuovo consiglio regionale». L’amministratore del gruppo social “Salviamo l’ospedale San Timoteo di Termoli”, Andrea Montesanto, ha messo in rilievo come «L'angiografo non è solo un macchinario: è un salvavita. Non è possibile pensare al reparto di Cardiologia con questi problemi.

È importante ricordare che, nonostante la dedizione dei medici e degli operatori sanitari, non hanno a disposizione una bacchetta magica. Possono lavorare con passione e competenza, ma se le risorse tecniche mancano, le loro mani sono legate.

Questi professionisti affrontano sfide incredibili ogni giorno, ma quando l'attrezzatura cruciale come l'angiografo è fuori uso, il loro potenziale è limitato. Il mio pensiero va soprattutto a coloro che sono attualmente ricoverati nel reparto di Cardiologia.

Persone che combattono battaglie di salute importanti, che hanno bisogno di attenzioni e competenze specializzate. Speriamo che gli ostacoli vengano superati, che l'angiografo venga riparato al più presto».

Infine, critica anche dalla presidente della Casa dei Diritti, Laura Venittelli: «Le speranze di una sanità efficiente si schianta di fronte alla distrazione che la politica ha sempre avuto sull'ospedale San Timoteo e a due mesi dall’insediamento della nuova compagine di governo regionale, come si suol dire, nulla di nuovo sotto si percepisce. Il San Timoteo perde ogni giorno pezzi e risorse umane».