Gli esercenti non ci stanno e replicano alla Colaci

TERMOLI. Pronta la risposta degli esercenti, attraverso il portavoce dei commercianti del centro, Maurizio Giamberardino, rispetto all'accusa ricevuta dall'assessore all'Ambiente Rita Colaci. «Sulla questione del conferimento dei rifiuti, ed in particolare dei cartoni da parte delle attività commerciali, ci preme sottolineare sono ormai mesi che abbiamo tentato di trattare la materia presso l’ufficio dell’assessore all’ambiente Rita Colaci, consapevoli che, con le attuali disposizioni, la problematica rimane irrisolta. Vani i tentativi di contatto con l’assessore, più volte da noi sollecitata sull’argomento, che ha cambiato le regole di conferimento dei cartoni.

Con le precedenti disposizioni, tale problematica non esisteva, in quanto gli orari di ritiro erano pienamente corrispondenti alle esigenze di smaltimento. In concreto le attività commerciali hanno la necessità di esporre i cartoni nella tarda mattinata, in corrispondenza degli orari di consegna da parte dei corrieri. In precedenza il ritiro avveniva nel primissimo pomeriggio, lasciando così in esposizione i cartoni per tempi brevissimi, e comunque in orari di poco passeggio.

Con le attuali disposizioni, volute inspiegabilmente e contro ogni logica, dall’assessore all’ambiente Rita Colaci, il ritiro dei cartoni avviene alle 9 del mattino, e prevede che l’esposizione avvenga dalle 7 del mattino, orari in cui le attività sono tutte chiuse. Pertanto nella pratica delle cose l’esposizione avviene in tarda serata, lasciando così i cartoni in balia dei passanti che spesso li utilizzano come pattumiere. Questa problematica è stata fatta presente fin dall’emanazione del nuovo regolamento, consapevoli che in estate sarebbe divenuta più evidente, ma le nostre voci sono rimaste inascoltate. Quindi non ci stiamo ad essere bacchettati dall’assessore e rimandiamo, di nuovo, il nostro dissenso all’ufficio di competenza, che si è dimostrato poco attento e mal disposto all’ascolto delle reali e concrete esigenze».