«Assessore Colaci nemmeno noi residenti ci stiamo, sfalci in strada da quasi 3 mesi»

TERMOLI. Prima i commercianti, poi i residenti. Le parole dell'assessore all'Ambiente Rita Colaci non sono passate inosservate nemmeno in un venerdì post ferragostano. Dopo Maurizio Giamberardino, a parlare sono anche i cittadini, come il dottor Roberto Gramegna, rispetto a una situazione venutasi a creare in via delle Orchidee, nel quartiere di Colle Macchiuzzo. «In riferimento alla replica dell'assessore Colaci e alla sua difesa dell'operato della Rieco Sud, voglio raccontare quanto segue. In data 23 maggio ho deposto, come da disposizioni vigenti della ditta, una decina di sacchi di sfalci e potature in luogo convenuto, peraltro già noto ai raccoglitori Rieco, prenotando regolare raccolta. Mi è stato risposto che il ritiro sarebbe stato possibile il 23 giugno (un mese di attesa!). Il 27 giugno i sacchi erano ancora lì.

Sollecito la Rieco facendo presente che i sacchi abbandonati per tanto tempo, diventano una discarica comune, perché è inevitabile che qualcuno aggiunga altro e magari non proprio solo sfalci! Non si tratta quindi più solo di mancato servizio ad un utente, ma di un problema per il decoro della strada e del quartiere. La risposta è "Solleciteremo gli addetti". Non finisce qui. Mi vedo infatti costretto a sollecitare di nuovo il 3 luglio e primo agosto. A tutt'oggi gli sfalci (forse ormai diventati una discarica!) da me prenotati il 23 maggio, a distanza di 3 mesi sono ancora lì. Tant'è. Segnalo inoltre la mancata cura nello spazzamento delle rotatorie dove giacciono da tempo ormai immemorabile rottami di auto o moto, bottiglie ed ogni genere di residui, spostati semplicemente verso gli spazi morti dal traffico veicolare. Ma lo spazzamento meccanico non dovrebbe servire anche a questo? O bisogna affidarsi solo al vento e alla pioggia per la cura delle rotatorie?!»