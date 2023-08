Scienziati e ricercatori alle Tremiti per parlare dei tesori dell'Abbazia e dei siti subacquei

ISOLE TREMITI. Quattro giorni tra spiritualità, storia, passato e archeologia per dare il giusto valore a un luogo unico: le Isole Tremiti. È l’obiettivo di ANTIQUARIUM, rassegna di ricerca e studi patrocinata dal Comune delle Isole Tremiti nonché dal Ministero della Cultura, Provincia di Foggia e Pugliapromozione. L’evento – con attività condivise dalle Isole di San Nicola e San Domino si svolgerà dal 24 al 27 agosto ed è organizzato da Laboratorio del MA.RE., Marlin Tremiti, CDP Service in collaborazione con Pro loco e Hotel Eden.

Le Isole Tremiti hanno una storia millenaria e l’Abbazia Benedettina di San Nicola, unica nel suo genere per essere stata realizzata in mezzo al mare, è oggi la testimonianza più evidente.

Terra di esilio prima e poi crocevia di navigazioni, le Isole sono state sempre protagoniste della storia antica e se il valore storico appare evidente al solo avvicinarsi dal mare, le vicissitudini dell’arcipelago protrattesi per secoli, tra attacchi di pirati, turchi, poi divenute confino borbonico e ancora la solitudine durante i conflitti mondiali, hanno provocato la perdita di buona parte delle ricchezze storico-culturali, ad eccezione di alcune, conservate gelosamente nella chiesa di Santa Maria a mare di San Nicola. «Va in questa direzione anche l’impegno dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco Luciano Cafiero -, teso a difendere e valorizzare il patrimonio storico-culturale e renderlo fruibile ai tanti turisti che, oltre alle bellezze del nostro mare, amano anche conoscere e vivere siti e momenti storici di cui le nostre Isole sono ancora ricche. Un benvenuto agli scienziati e ricercatori che converranno alle Tremiti e un plauso all’iniziativa, unica nel suo genere e di elevato spessore scientifico».

C’è un luogo dove queste testimonianze possono consentire di ricostruire e far rivivere a tutti l’antico passato delle Isole: nel suo mare. Isole uniche, in questo senso sono un vero museo sottomarino diffuso. Sono 14 i siti archeologici, dove si possono osservare relitti di naufragi noti e reperti ancora avvolti nel mistero. «Un serbatoio immenso di storia e vicende non solo delle Tremiti – aggiunge Adelmo Sorci, direttore scientifico del Laboratorio del MA.RE. – ma anche della terraferma. Il nostro mare è un immenso Museo dove reperti e relitti non attendono altro che il momento di essere “visitati” rimanendo su quei fondali che, per secoli, li hanno accolti. “Antiquarium” va in questa direzione: mettere questi tesori a disposizione dei nostri ospiti e dei residenti”.

Questa “Grande Bellezza” sarà raccontata nella quattro giorni di visite e convegni sul tema della valorizzazione delle risorse culturali e archeologiche con una serie di attività aperte a tutti e gratuita prevista registrazione sul sito www.marlintremiti.com.

PROGRAMMA

Giovedì 24 Agosto

- Ore 18 Polifunzionale San Domino

Presentazione dell'evento "Antiqvarivm Tremiti"

- Ore 21.30 Piazza Belvedere | San Domino

Antiqvarivm Tremiti: da Terra di esilio a itinerario di culto, poi colonia penale e infine la libertà, diventando Comune nel 1932. Serata di apertura con la presentazione degli ospiti, storici, archeologi e giornalisti per iniziare a raccontare la meravigliosa storia delle Isole Tremiti

Venerdì 25 Agosto

- Ore 18 Polifunzionale | San Domino

Cinema | Tremiti: un Mared i Storia. Un grande viaggio nelle meraviglie archeologiche sommerse. Presenta Adelmo Sorci, direttore del Laboratorio del Mare

- Ore 21 Chiostro | San Nicola

2000 anni di storia delle Isole Tremiti raccontati da 14 siti archeologici sommersi.

Musealizzazione, fruizione e ricerca scientifica: il moderno lavoro della Soprintendenza con la partecipazione di funzionari del patrimonio culturale subacqueo, archeologi ed esperti subacquei.

Sabato 26 Agosto

- Ore 15 Riserva Marina in Barca. Dal Mare... alla scoperta delle Isole Tremiti per conoscere la sua storia millenaria, le particolarità naturalistiche, geologiche e morfologiche. Scoprirete che ci sono 14 siti archeologici sommersi, dalla Nave Oneraria Romana del II sec. a.C. alla nave Medievale carica di lastroni, dal piroscafo a ruote utilizzato da Garibaldi per la spedizione dei “Mille”, al Brigantino Austriaco affondato nel 1825 e ad un B-24 della Seconda Guerra Mondiale.

- Ore 21.30 Abbazia di Santa Maria a mare | San Nicola

Una Notte in Abbazia. Monaci e Monasteri nel Medioevo. Tra spiritualità, storia e cultura scopriremo e illustreremo i Tesori artistici dell’Abbazia di Santa Maria a Mare di San Nicola: il Mosaico pavimentale, il Crocifisso ligneo dipinto, il Polittico il Soffitto ligneo, i Graffiti navali.

Domenica 27 Agosto

- Ore 10 Polifunzionale | San Domino

La Storia è il futuro turistico dei borghi: le Isole Tremiti possono fare a meno del mare?

Interverranno:

Barbara Davidde (Soprintendente della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo), Anita Guarnieri (Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Provincie di BAT e Foggia), Angelo Michele Raguso (Responsabile area funzionale Patrimonio Storico artistico, Donatella Pian (Funzionario archeologo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Provincie di BAT e Foggia), Giuliano Volpe (Ordinario di Archeologia all’Università di Bari), Danilo Leone (Associato Metodologie della ricerca archeologica Università di Foggia), Maria Turchiano (Associata Archeologia Cristiana e Medievale Università di Foggia), Adelmo Sorci (Responsabile delle attività di ricerca scientifica del Laboratorio del Mare) e Antonio D’Amico (giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno).

