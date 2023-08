Punto di riferimento della città, l'omaggio a don Silvio Piccoli

A 50 anni dall'ordinazione sacerdotale: l'intervista a don Silvio Piccoli

TERMOLI. La diocesi di Termoli-Larino ha reso omaggio ieri a don Silvio Piccolo, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, che ieri, venerdì 18 agosto, ha festeggiato i 50 anni di ordinazione sacerdotale. Dieci lustri trascorsi da quel 18 agosto del 1973.

Don Silvio è parroco al Sacro Cuore da quasi 12 anni, dopo aver fatto il parroco per ben 35 anni presso la parrocchia di Sant’Antonio.

Prima della festa e gli auguri da parte della comunità di fedeli è stata celebrata una Santa Messa alle ore 19 dal vescovo Gianfranco De Luca.





Presenti a onorare il mezzo secolo di percorso pastorale alla cerimonia religiosa tutto il presbitero termolese e di alcune parrocchie del basso Molise. Messaggi e pensieri augurali a don Silvio sono giunti da più parti, dalla sua parrocchia innanzitutto, e anche dall'Agesci Molise, l'associazione scout di cui lui è il responsabile ecclesiastico. Auguri giunti anche da Campobasso, Isernia, e dalle altre zone per le quali don Silvio continua ad essere riferimento, nello scautismo di oggi e di ieri.

Auguri anche dal Masci e, quindi, dagli scout che hanno condiviso con lui un pezzo di strada.

Ma messaggi di auguri anche da parte dell’Amministrazione comunale nella persona del vice sindaco reggente Enzo Ferrazzano.

Dopo la funzione religiosa, momento di ritrovo conviviale con torta e spumante rigorosamente italiano, mentre la torta è stata creata per l’occasione e confezionata dal maestro pasticciere Renato Zara, che ha il laboratorio di famiglia a pochi passi dalla parrocchia.





Grandi applausi e abbracci dalla moltitudine di fedeli che non hanno voluto mancare a far sentire il proprio affetto ad un sacerdote come Don Silvio che davvero ha fatto molto per questa città inerente alle sue competenze di prelato, un sacerdote venuto da San Felice del Molise, dopo l’apprendistato girando l’Italia, approda a Termoli dove ha compiuto ed ancora avrà modo di proseguire il suo importante cammino pastorale, auguroni don Silvio Piccoli.

Galleria fotografica