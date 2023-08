Il messaggio di De Luca sulla nomina dell'arcivescovo D'Angelo

In cammino sab 19 agosto 2023

TERMOLI-LARINO. A monsignor Antonio D’Angelo, arcivescovo coadiutore dell’Aquila, gli auguri della chiesa di Termoli-Larino.

Il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, insieme al Presbiterio e all’intera comunità diocesana di Termoli-Larino accolgono con immensa gioia la nomina, ricevuta dal Santo Padre Francesco, di Arcivescovo Coadiutore dell’Aquila per monsignor Antonio D’Angelo.

«Nella piena gratitudine al Signore Gesù Cristo per il dono della vocazione e in comunione di preghiera rivolgono un messaggio di auguri a monsignor D’Angelo per il prosieguo del suo cammino secondo il disegno di Dio».