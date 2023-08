Camper in sosta diffusa nella città, «A Termoli anche il turismo plein-air è da regolamentare»

TERMOLI. Si chiama effetto domino, è quella reazione naturale che porta all’emersione di problemi e nel caso di specie di focolai di degrado.

Ogni estate ci troviamo a registrare lamentele per la presenza non “regolamentata” di camper e caravan, che sostano dove capita, al di fuori dei tre spazi attrezzati che sorgono tra porto turistico e Rio Vivo.

Il turismo plein-air è una nicchia interessante, il salone del camper di Parma ha visto la presenza dell’Azienda di soggiorno e del Molise, ma non è questa la modalità di attrazione dei villeggianti, perché occorre tenere a mente le norme sull’igiene urbana e del codice della strada.

Nel passato abbiamo più volte additato all’immondizia che veniva lasciata, ad esempio, sull’ampio spazio reso parcheggio in viale Marinai d’Italia nel periodo estivo, oggi riguarda il piazzale del cimitero.

«Egregio direttore, ho un’attività sul piazzale del cimitero di Termoli e sono soggetto come molte attività termolesi al controllo da parte delle Guardie ecologiche e della Rieco Sud sul corretto smaltimento e conferimento dei rifiuti», ci scrive Domenico Travaglini.

«Dall’inizio dell’estate il piazzale del cimitero è diventato meta di roulotte e camper, che la mattina si portano lungo il lungomare Nord per essere vicini al mare e il pomeriggio vengono ad occupare gli stalli adibiti alle auto sul parcheggio del cimitero. Tutto ciò comporta che gli stessi vadano in giro il pomeriggio e la sera a sversare i loro rifiuti non correttamente differenziati e prodotti durante la giornata, nei contenitori delle nostre attività e dello stesso cimitero, mettendo in grossa difficoltà con i controlli delle guardie ecologiche.

Addirittura qualche camperista capta l’acqua (per l’uso quotidiano dei camper) direttamente dalle fontane interne del luogo santo e sversando successivamente i reflui direttamente nei tombini del piazzale del cimitero. Abbiamo fatto notare più volte alle autorità della polizia municipale e ad alcuni consiglieri comunali, questo gravoso problema, chiedendo che si obbligassero i camperisti a sostare nelle aree camper attrezzate, ma ad oggi nonostante i numerosi solleciti non si è ricevuto nessun riscontro».