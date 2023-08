«Riapriamo l’ospedale “Vietri” di Larino», la missione del gruppo social

LARINO. Nuovo fermento sulla sanità frentana.

Se a Termoli è nato il gruppo social “Salviamo l’ospedale San Timoteo di Termoli”, a Larino, con l’ospedale Vietri che resta nemmeno di nome, visto che ora è Casa della salute, ne nasce uno con questa denominazione-obiettivo: «Riapriamo l’ospedale “Vietri” di Larino».

A sottolineare la missione dell’iniziativa è stato Donato Frate, attivo da sempre nel mondo associativo.

È stato creato il gruppo “riapriamo l’ospedale Vietri di Larino, sul quale s può discutere ed evidenziare problemi della sanità e del sociale ed in particolare su quello che offriva il “Vietri” nel passato come reparti ed eccellenze quali Oculistica. Ma vuole essere anche uno stimolo affinché l’enorme ed unica struttura potrebbe rappresentare opportunità per il territorio, ovviamente sempre dal punto di vista sanitario. La mega struttura del “Vietri” potrebbe essere riattivata anche con alcuni reparti ed in particolare il pronto soccorso. A breve altre informazioni».