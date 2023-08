Attraversamenti pedonali rialzati a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca Simona Contucci fa luce sugli attraversamenti pedonali rialzati. «Il dibattito sui social è stato piuttosto colorito ed è giusto fare chiarezza. Sono in via di ultimazione 4 attraversamenti pedonali rialzati lungo le arterie provinciali urbane, dove è stata rilevata una maggiore criticità e frequenza di flusso veicolare e pedonale. Gli attraversamenti saranno realizzati in conformità alle linee guida della Provincia di Campobasso, approvate con determina dirigenziale 315/2012, sia per quanto riguarda lo spessore che l’altezza dei passaggi stessi.

Per tranquillizzare i preoccupati, lunedì 7 agosto, il personale tecnico della Provincia di Campobasso, su mia sollecitazione, ha effettuato un'ispezione ulteriore; di conseguenza sono state programmate alcune modifiche per ottimizzare il passaggio situato presso l'attraversamento in via Argentieri, in prossimità dell'ex distributore Q8 e di quello situato in via Madonna di Bisaccia, nelle vicinanze della Scuola Materna Parrocchiale. Tali interventi migliorativi saranno eseguiti entro la fine del mese. Vorrei pertanto rassicurare tutti, anche se non ce ne dovrebbe essere bisogno, su come non ci sia nulla di empirico, né di improvvisato. Queste iniziative, sebbene comportino costi significativi, rivestono un'importanza cruciale per garantire la sicurezza stradale sia dei pedoni che degli automobilisti. Rinnovo l’augurio di una buona estate a tutti!»