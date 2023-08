Sull'ambiente scoperchiato il vaso di Pandora

TERMOLI. Gestione dell’igiene urbana a Termoli: scoperchiato il vaso di Pandora con l’intervento dell’assessore all’Ambiente, Rita Colaci. Continuano le testimonianze indignate della cittadinanza dopo l’intervento con cui l’esponente dell’esecutivo di via Sannitica ha voluto richiamare all’ordine esercenti e cittadini.

Proprio un residente ha esternato contro: «Questa è una cosa che mi fa veramente arrabbiare non è sempre colpa dei cittadini... – ha riferito uno contribuente - riporto quello che è successo a me dal mese di luglio in poi abito a difesa grande e abbiamo i secchi piccoli perché siamo in villette a schiera per ben 5 volte non è stato ritirato l'umido e potete immaginare cosa significa con queste temperature ma da premettere che sono passati ma gli addetti erano impegnati in conversazioni telefoniche e quindi poco attenti a controllare di aver preso tutto nella traversa e sapete perché lo so perché ho la videosorveglianza anche io lavoro e l'uso del cellulare non è permesso e penso anche che chi è alla guida di un mezzo dovrebbe lasciarlo in tasca il telefono... Non giudico nessuno e i video si cancellano in giornata io voglio solo che Termoli sia trattata meglio e anche noi cittadini perché tenere in casa un bidoncino dell'umido più giorni non mi va proprio anche perché il servizio lo paghiamo e anche tanto».

Ma c’è di più, nel pomeriggio di ieri, un altro utente si è recato al centro di raccolta di via Arti e Mestiere ha documentato una situazione “limite”, che sarebbe causata dalla carenza di personale, secondo quanto recepito nel suo viaggio per conferire della plastica. È chiaro che gestore e amministrazione devono dare delle risposte.

Sul punto ha detto la sua nei canali social il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«Non vi è dubbio che ci sono gravi errori, carenza e responsabilità da parte del gestore oltre che da chi è preposto al controllo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio di strade, piazze e aree pubbliche, senza dimenticare la gestione del verde, che appare ancora più deficiente.

Ci sarà pure la presenza di alcuni cittadini e turisti non civili, ma ciò non deve consentire di dichiarare l'intera comunità incivile! È un grave errore oltre che offensivo verso la stragrande maggioranza di cittadini onesti e ossequiosi, che pagano le tasse e si aspettano di avere Termoli decorosa in ogni aspetto. Cittadini che praticano bene la raccolta differenziale al punto di aver da tempo raggiunto livelli ben oltre quelli richiesti dalle norme, consentendo all'Amministrazione riconoscimenti anche nazionali. A questo però non è seguito alcuna riduzione della tassa per il servizio, a favore della comunità, come sarebbe dovuto avvenire e preventivata con le norme vigenti in materia. Ora, come in passato, si auspica che la prossima gestione di servizi così importanti per il decoro urbano sia maggiormente efficiente ed efficace. Dipende molto dal nuovo bando che l'Amministrazione appronterà a breve, evitando di assegnare la proroga all'attuale gestore. È bene ricordare che: il decoro di una città, una regione, un paese è il riflesso di chi la guida». Ultimo contributo dal cittadino Vito Barone. «In merito alla questione Termoli sporca, direi sporca e disordinata: parcheggi selvaggi al mare e non solo, vedi via Firenze, aiuole sul lungomare disadorne senza una pianticella che possa ricordare una aiuola. I platani di via Mario Milano che toccano terra impedendo il passaggio dei pedoni. I marciapiedi delle zone semi periferiche pieni di erbacce che ostacolano il passaggio.

Assessore avrà sicuramente delle ragioni, ma l'elenco dei disservizi è lungo

Termoli Perla dell'Adriatico? Speriamo...»

