Domenica d'agosto ventosa, turisti tra spiaggia e centro storico a Termoli

Penultima domenica di agosto a Piè di Castello a Termoli

TERMOLI. Stabilimenti balneari, bar e ristoranti sold-out nella settimana di Ferragosto.

La riapertura delle fabbriche al Nord e il ritorno graduale all'attività da parte di tante persone già da ieri ha fatto segnare un primo contro-esodo, che proseguirà oggi.





Il presidente del Sib-Confcommercio, Domenico Venditti, a nome della categoria ha rimarcato soddisfazione per l'andamento della parte centrale di agosto, che tuttavia non permetterà di recuperare il calo del volume d'affari e delle presenze che si è registrato soprattutto sulla spiaggia nei mesi scorsi e anche nella prima decade di agosto, eccezion fatta per i fine settimana.





Resta, dunque, lo scollamento tra quanto messo a referto dall'Azienda di soggiorno e turismo di Termoli soprattutto e luglio e i numeri degli operatori.





Oggi, 20 agosto, nella penultima domenica di agosto il vento ha consigliato a molti di girare in città, tra corso Nazionale e borgo antico, piuttosto che scendere sull'arenile, infatti il centro storico è apparso particolarmente affollato.

