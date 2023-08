«Rendiconti passati da rivedere per la magistratura contabile a Campomarino»

CAMPOMARINO. Il segretario del circolo dem di Campomarino, Vincenzo Cordisco, ben saldo alla guida del locale Partito democratico, ha scelto la settimana di Ferragosto per dare i numeri, in senso buono, anzi politico. Chiamandola «Finalmente operazione verità».

«Da ex consigliere di minoranza in Consiglio comunale a Campomarino per dieci lunghi anni (fino al 2019), ho sempre contestato i “conti” del comune con relazioni mirate, sollevando dubbi e perplessità, facendo presente cosa non quadrava.

È pur vero che le minoranze non vengono mai ascoltate proprio perché tali e le varie maggioranze mai prendono in considerazione le problematiche sollevate, neanche fosse una deminutio del loro status, appunto, di maggioranza.

Eppure a volte ritornano ed a volte c’è chi (per fortuna) rimette ordine nei conti tanto da disporre la riapprovazione di una serie di rendiconti discutibili.

Per doverosa informazione, con deliberazione n. 193/PRSP/2022 emessa dalla Corte dei conti è stato ordinato al comune di procedere alla riapprovazione dei rendiconti dal 2017 in avanti essendo state rilevate criticità giuscontabili importanti.

Correttamente, nello scorso febbraio è stato proceduto alla riapprovazione delle risultanze contabili così come dettate dalla Corte dei conti e sono emersi risultati negativi raccapriccianti rispetto a quanto già a suo tempo approvato, soprattutto per l’esercizio 2017 e 2018 che chiudevano addirittura in avanzo (+2.741,71 euro per il 2017 e +4.769,08 per il 2018), a fronte dei nuovi dati ricalcolati e che rispettivamente sono pari a -856.477,73 euro per il primo anno e -951.800,11 per il secondo.

È di tutta evidenza che anche gli esercizi successivi sono stati “rivisitati e corretti” e chiudono tutti in negativo, ma va dato atto che rispetto al risultato 2021 pari a -1.310.016,51 il 2022 ha chiuso a -803.114,76 euro. Sempre in negativo ma con un netto miglioramento

Certo qualcuno potrebbe contestare che alcune norne sono cambiate e che per questo i risultati sono stati ricalcolati. Da una parte è vero, viste le due pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato, appunto, incostituzionale un paio di norme ma è altrettanto vero che solo per la volontà di mascherare dei risultati (diversamente negativi) “l’ingenuità” politico/amministrativa poteva avere il sopravvento su una chiara norma palesemente incostituzionale anche solo leggendola.

Mi chiedo, oggi come allora, se tale “ingenuità” abbia influenzato anche la scelta fatta ad aprile 2019 di non venire in Consiglio comunale per approvare il rendiconto 2018 che di certo non era di competenza dell’attuale amministrazione e chissà se l’allora maggioranza avrebbe ascoltato la minoranza sulle varie criticità? Probabilmente no!

Per tornare al presente, la Corte dei conti è dovuta intervenire ancora una volta e con deliberazione n. 92/2023/PRSP ha ordinata al Comune di mettere nuovamente mano ai rendiconti 2017 e 2018, perché vi sono stati errori nell’accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità per cui lo scorso 8 agosto si è riunito nuovamente il Consiglio comunale e per i risultati definitivi – sempre negativi – inerenti il 2017 ed il 2018 ma temo, purtroppo, che sia stato commesso altro errore giuscontabile stante che il fondo anticipazioni di liquidità, cioè l’importo da restituire alla Cassa depositi e Prestiti a suo tempo richiesto dal Comune di Campomarino (pari ad euro 1.008.568,16) per pagare debiti alle varie ditte deve essere iscritto per intero al netto delle quote restituite proprio in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale.

Leggendo i prospetti allegati alle delibere approvate l’8 agosto 2023 i dubbi permangono.

Peraltro, vi è da ricordare per chi ha memoria corta che nel 2019 e nel 2020 l’ente ha dovuto fare ricorso ancora alla Cassa Depositi e Prestiti, per un totale di euro 1.469.623,44, sempre per fare fronte al pagamento di altri debiti verso fitte e fornitori.

Comunque, di tutto questo resta il silenzio assordante in cui sono maturate le scelte precedenti e quelle – obbligate dalla Corte dei conti – successive/attuali, con un disavanzo consistente spalmato per una parte in 15 anni (futuro quindi già ipotecato) ed altra parte da ripianare entro la fine dell’attuale consiliatura come legge detta.

Quanto definitivamente appurato oggi potrebbe darmi la soddisfazione nell’affermare “ve lo avevo detto”, ma trattasi di una magra consolazione perché se ci fosse stata la giusta attenzione a suo tempo sulle mie contestazioni, oggi ci saremmo risparmiati almeno in parte certe scelte dolorose ed obbligate e che incidono inevitabilmente sul futuro amministrativo/contabile del nostro comune».