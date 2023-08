"Romagna Mia": domani sera la cena di solidarietà a sostegno degli alluvionati

Non lasciamoli soli

TERMOLI. Ci siamo, mancano poche ore all'evento solidale dell'estate, quello che viene realizzato nel connubio sempre virtuoso tra Lions club Tifernus e Confraternita della Misericordia, nell’ampia sede di via Biferno, andrà in scena la cena di beneficenza per gli alluvionati emiliano-romagnoli "Romagna Mia", domani, martedì 22 agosto, dalle 19.30.

«Puoi esserci anche tu insieme a noi», lo slogan dell’evento solidale, promosso nell’ambito del distretto lionistico 108/A, che comprende appunto le regioni che vanno dall’Emilia Romagna al Molise, passando per Marche e Abruzzo.

Manifestazione che oltre alle insegne di Lions e Misericordia, vede il patrocinio del Comune di Termoli e la collaborazione del Nicola Vizzarri Team, dell’associazione San Basso 7.0 e dell’associazione nazionale Vigili del fuoco a livello provinciale. Il costo della cena è di 12,50 euro, che saranno devoluti alle popolazioni alluvionate e naturalmente anche il menù richiamata la destinazione finale, rigorosamente di marca emiliana: ragù con pasta “La Molisana”, oltre a frittelle di gamberi in tempura.

Iniziativa dal valore sociale, poiché il ricavato servirà per un aiuto concreto al popolo emiliano distrutto moralmente e materialmente dall'alluvione.