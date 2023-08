Isole Tremiti da Manfredonia, nuova corsa prevista per il 23 agosto

ISOLE TREMITI. Isole Tremiti da Manfredonia, nuova corsa prevista per il 23 agosto.

Considerata l'elevata domanda ed il numero elevato di presenze turistiche nel Basso Tavoliere, Bat e Gargano Sud, Gargano Metro Marine ha deciso di immettere una corsa aggiuntiva il 23 agosto rispetto a quelle programmate per questa settimana.

Si potrà partire alle ore 7:30 dal porto di Ponente di Manfredonia, la nave ripartirà dall'Isola di San Nicola alle 16:30. Gargano Metro Marine è felicemente sorpresa dagli entusiasmanti risultati, superiori rispetto allo scorso anno, in termini soprattutto di richiesta. In una settimana dall'annuncio del calendario e dall'inizio delle vendite é stato venduto quasi il 30% dei biglietti disponibili. nCollegare le Isole Tremiti anche da Manfredonia risulta essere necessario in considerazione anche di questi risultati.

Risultati anche incentivati dalle buone recensioni dei clienti che partendo da Manfredonia godono prima dello spettacolo offerto dalla variegata costa garganica, con le sue falesie bianche a picco sul mare, terminando il trasporto alle Isole Tremiti, patrimonio inestimabile naturalistico e culturale.

Sicuramente collegare Manfredonia alle Isole Tremiti ha incentivato l'afflusso di turisti nel Gargano Sud e nell'Area Marina Protetta delle Isole Tremiti.