Cerv Town Twinning: Molise in Croazia per i 3 giorni conclusivi

MOLISE. Nei giorni 6, 7 e 8 ottobre prossimi, a Porec (Croazia) si terrà l'evento finale del progetto T.E.A.M. (Trails of Europe and Awarness In Memory), progetto interamente finanziato con fondi europei nell'ambito del programma europeo Cerv Town Twinning, scritto ed ideato dall'associazione Ned per conto del Comune capofila di Pietracatella.

Il progetto vede come driver principale la tematica della conservazione del patrimonio storico e della memoria degli antichi sentieri italiani e croati, compresi i tratturi, e si prefigge di creare un protocollo valido a livello europeo contenente soluzioni pratiche per migliorare la manutenzione, la promozione la conoscenza e la valorizzazione di questi antichi percorsi nonché di agevolare lo scambio e il confronto tra i cittadini, ed avvicinarli a tematiche europee di più ampio respiro, in piena attuazione degli obiettivi del programma Cerv Town Twinning.

La dotazione finanziaria del progetto, consentirà di sostenere le spese di vitto ed alloggio per i 200 partecipanti all'evento finale di Porec che prevederà una "due giorni" di lavoro e scoperta, degustazioni ed incontri tra culture differenti che coopereranno per un unico fine: la salvaguardia del patrimonio comune europeo.

La partecipazione è gratuita (spese vitto ed alloggio comprese, spese viaggio escluse) ed aperta a tutti, con focus particolare su studenti, insegnanti, pastori, attivisti per la conservazione del patrimonio storico o ambientale, amanti del trekking, politici, volontari, giornalisti ed in generale chiunque fosse interessato alla tematica della conservazione dei sentieri antichi.

Per la manifestazione di interesse, valida sino alla concorrenza dei posti disponibili, sarà sufficiente compilare il form https://forms.gle/693kyXNvf5TyYsKY9.

Per ogni ulteriore informazione, si potranno consultare i seguenti SOCIAL MEDIA - WEBSITE:

https://www.associazionened.eu/progetto-t-e-a-m/

Pagine Facebook ufficiali del progetto

www.facebook.com/profile.php?id=100089280590126

Pagine instagram ufficiali del progetto

www.instagram.com/team_project2023/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Pagine NED

www.facebook.com/NEDNewEuropeanDream/

www.instagram.com/nedneweuropeandream/

Linkedin

www.linkedin.com/company/ned-new-european-dream/