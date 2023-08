Raddoppio ferroviario e studio ambientale sulla vegetazione, parla Donato Occhionero

TERMOLI. In riferimento alla fase di esecuzione per lavori di raddoppio della linea ferroviaria alta velocità Pescara–Bari, Lotto 2 e 3 Termoli-Chieuti, l'agronomo Donato Occhionero è coordinatore dello studio ambientale con produzione cartografica su specie vegetali che lambiscono l'intervento. Entra per merito l'agronomo di Ururi, avendo già lavorato nel lotto 1 Ripalta-Lesina e di recente contrattualizzato con protocollo di monitoraggio su grandi opere fino a dicembre 2024 dalla D'Agostino Costruzioni Generali, società di costruzioni molto dinamica che sta operando nel raddoppio ad alta velocità in asservimento dei comuni basso molisani di Termoli e Campomarino, ma con cantieri attivi anche su Brescia nel tratto Lonato Est-Sirmione e nello snodo ferroviario di Bari Sud.

«Lo studio ambientale sarà incentrato sulle cenosi vegetazionali lambite dalla nuova linea ad alta velocità, bisognerà geo-referenziare le specie arboree autoctone lungo i 25 km del nuovo tracciato (per lotto 2 e 3) e produrre cartografie con risultanze. Attraverso il mio studio tecnico (agronomists.it) abbiamo elaborato le prime bozze cartografiche geo-referenziando l'intero progetto ad alta velocità che viene visualizzato sulle carte habitat delle specie vegetali. Il supervisore del mio studio ambientale sarà Italferr (braccio operativo progettuale di Fs) ho avuto modo di conoscere già nel precedente lavoro il direttore progettuale, persona dinamica, poliedrica e altamente professionale. Durante le fasi del mio lavoro mi confronterò spesso con un Ingegnere di Vibo Valentia che segue la fase esecutiva inoltre a supporto dovrei avere un dronista specializzato e come collaboratore interno, ci sarà un giovane dott. forestale di Rionero Sannitico collegato spesso in remoto, tra i più esperti della Regione Molise soprattutto nella riperimetrazione degli habitat di specie vegetali nei progetti di Envixlab per UniMol, all'occorrenza in alcune aree impervie, potrei avvalermi anche di un ulteriore tecnico, perché in determinate situazioni si potrebbe optare anche per l'ausilio di un rover Gps da terra.

Si tratta di uno studio ambientale di dettaglio e certamente innovativo, seguiremo passo a passo le chilometriche del nuovo tracciato ad alta velocità, dovremmo utilizzare un drone ad alta risoluzione per l’aerofotogrammetria zenitale e prospettica, molto utile quest'ultima per il riconoscimento delle specie vegetali di interesse, successivamente elaboreremo cartografie di dettaglio. Un'opera strategica ben definita dalla Legge Obiettivo, dove il progresso e lo sviluppo della tecnologia applicate alla mobilità, migliorano la qualità della nostra vita e creano sviluppo e non c'è dubbio che questo sviluppo della tecnologia non sia solo parte del futuro, ma sia essa stessa il futuro. Vorrei ringraziare per la fiducia nei miei confronti il nuovo Project Manager per lotto 2 e 3. Non sarà per me un anno sabbatico ma sono entusiasta, in quanto gli studi ambientali sono quello che vorrei fare in ogni minuto lavorativo della mia giornata. In passato sul lotto 1 ho fatto il mio bagaglio di esperienze professionali, tutto è nato dal basso e molte cose le ho apprese in fase esecutiva dal vecchio direttore di cantiere: si chiama Giorgio e attualmente opera altrove, sempre su un cantiere grandi opere, una persona fantastica e dal punto di vista umano e dal punto di vista lavorativo. Sicuramente la costanza e il confronto sono alcuni dei punti cardine di questo programma, la prima è indispensabile per svolgere al meglio il nostro ruolo ma è soprattutto attraverso il confronto che si acquisisce abilità e capacità a non farsi abbattere dalle difficoltà».