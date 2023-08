"Deserto" il nuovo avviso per otto cardiologi

TERMOLI. Attrattività a singhiozzo, o a elastico, scegliete voi la formula che più vi aggrada. Parliamo della rete ospedaliera molisana. Un avviso per cardiologi aveva portato a ben 49 disponibilità tra medici specializzati e specializzandi, notizia della prima decade di agosto.

Purtroppo, non sempre l’esito è questo.

Un ulteriore avviso pubblico, indetto dall’Asrem il 31 luglio, non ha rimediato, di contro, alcuna manifestazione d’interesse utile per gli 8 incarichi libero professionali a medici specialisti in Cardiologia-Emodinamica (per soli titoli), scaduto il 7 agosto successivo.

Un bando pubblicato proprio nelle more delle criticità relative alla carenza di personale nel reparto di Cardiologia dell’ospedale San Timoteo, a forte rischio chiusura, poi scongiurata (limitata a poche ore di inattività) anche grazie alla convenzione con la struttura privata Responsible Spa.

Delle due risposte avute, infatti, una è stata dichiarata inammissibile per lo stato di quiescenza del candidato, l’altra perché pervenuta fuori dai termini e, in ogni caso, perché il candidato non è in possesso del requisito specifico della Specializzazione in Cardiologia-Emodinamica o scuole equipollenti o affini.

Per questa ragione, l’avviso è considerato “deserto”.

Sempre in materia di Emodinamica, oggi, martedì 22 agosto, è la data entro cui la stessa Asrem, per voce del commissario straordinario Evelina Gollo, aveva indicato il ripristino dell’angiografo all’ospedale San Timoteo.

Da informazioni avute, dovrebbe tornare in funzione nelle prossime ore.