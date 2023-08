Impegno rispettato: angiografo riparato al San Timoteo, Emodinamica attiva dalle 17

TERMOLI. Tanta l'attesa per sapere se effettivamente, oggi, martedì 22 agosto, l'Asrem sarebbe riuscita a mantenere l'impegno di ripristinare l'angiografo del servizio di Emodinamica dell'ospedale San Timoteo, che si era rotto il 17 agosto scorso.

Questa era stata la nota diffusa dall'Azienda sanitaria regionale del Molise:

«L'angiografo, giovedì 17 agosto 2023, durante la seduta di emodinamica, è andato in avaria ed è stato aperto, immediatamente, un ticket per l'intervento sull'apparecchio. Con un'azione da remoto, dalla Germania, è stato così individuato il guasto, che richiede la sostituzione di un pezzo. L'ordine è stato già effettuato, in modo che quanto prima, non appena il pezzo arriverà a destinazione, potrà essere sostituito. Con molta probabilità, l'angiografo tornerà in funzione tra lunedì e martedì della prossima settimana. Si precisa che l'angiografo, come previsto dalla relativa normativa, è stato oggetto di controllo ordinario due mesi fa».

Ebbene, da notizie attinte all'interno del San Timoteo, abbiamo appreso che l'angiografo è stato riparato e l'operatività del servizio salvavita dell'Emodinamica riparte dalle 17.