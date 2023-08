«La Terra si restringe e il calore si accumula, meno consumi di energia per salvare il futuro»

Il fisico aquilano Domenico Mastrogiuseppe

TERMOLI. La sua prima apparizione su Termolionline, nel denunciare il rallentamento del moto terrestre, fece boom, con centinaia di migliaia di visualizzazioni. Lo intervistammo poi, live, nell’estate di due anni fa.

L’abbiamo incontrato di nuovo, nel pieno dell’attualità che avvolge il pianeta. Ha una visione del mondo che gli appartiene e gli proviene dalle sue conoscenze scientifiche. Due anni fa lo intervistammo nel borgo antico, ieri l’abbiamo incontrato di nuovo e lancia ancora l’allarme sui cambiamenti climatici. Tema quanto mai attuale. Il professor Domenico Mastrogiuseppe è un 80enne fisico aquilano, nel cui certificato di residenza è scritto “Proveniente da Termoli”. Per molti anni è stato infatti residente nella nostra Città, ove si occupava di sicurezza elettromagnetica, collaborando con una nota società cittadina.

È uno scienziato che a suo tempo fu un importante protagonista della fondazione del Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo del quale, fino alla distruzione che ne provocò il terremoto del 6 aprile 2009, fu direttore del laboratorio di compatibilità elettromagnetica. Nella convinzione che anche quel terremoto avesse in qualche modo a che fare con l’aumentata rischiosità planetaria verificatasi negli ultimi decenni, cominciò ad occuparsi della Fisica del sistema Terra, ritenendo che a monte di tale aumento potessero esserci proprio i cambiamenti che la Fisica della Terra ha subìto ad opera dell’uomo.

Dalle ricerche che conduce da molti anni, ha tratto la sua personale ma dimostrata convinzione, che l’upgrade del rischio planetario ha molto a che fare proprio con la mutata Fisica della Terra; e per quali cause e con quali conseguenze ciò è accaduto e sta accadendo, ne è data ampia descrizione e dimostrazione in un video che ha recentemente pubblicato nel suo canale YouTube. È un video ove sono sinteticamente rappresentati gli esiti delle sue ricerche.





Si tratta di ricerche molto articolate e lunghe, la cui rappresentazione è risultata di durata un po’ eccessiva; tuttavia per la chiarezza e la semplicità con cui la fisica coinvolta vi è rappresentata, anche attraverso brevi ma significativi esperimenti, ne rende piacevole la visione e facile ed agevole la comprensione.