Travelmag.com inserisce Termoli tra le trenta località turistiche italiane da visitare

TERMOLI. «Dalle città costiere costruite sulle colline alle gemme lacustri circondate dalle montagne, l'Italia è piena di pittoresche località balneari che catturano lo spirito dell'estate. Eccone 30 tra i più affascinanti, ordinati da Nord a Sud». È questo l’incipit con cui il portale specializzato internazionale in lingua inglese Travelmag.com ha valorizzato i siti vacanzieri, tra cui ha inserito anche Termoli e ne siamo lieti. Merito anche delle informazioni che ha saputo veicolare Antonella Cremonesi, contattata nella scorsa primavera, come presidente dell’associazione CreaMar.

https://www.travelmag.com/articles/beach-towns-italy/

«Le coste italiane sono costantemente impressionanti, così come le città che si trovano adiacenti. Circa 4.700 miglia di costa circondano lo stivale italiano e le sue isole, serpeggiando in 15 delle sue 20 regioni. Aggiungete a questo una manciata di laghi e non è difficile capire perché il paese sia una delle migliori destinazioni per le vacanze estive. Ma c'è di più in una splendida località balneare oltre alle acque turchesi e alle vaste sabbie. I migliori sono pieni di fascino costiero, delizie gastronomiche e una buona gamma di alloggi. Le località balneari più affascinanti hanno qualcosa da dire al di là di una bella spiaggia, che si tratti di un castello aragonese, di un centro storico acciottolato o di un festival straordinario.

Per compilare questo elenco, abbiamo raccolto il feedback di una varietà di specialisti locali: blogger, scrittori e fotografi. Per essere ammissibili all'inclusione, ogni città deve avere una popolazione di almeno mille e meno di 30.000 persone. Abbiamo anche limitato le iscrizioni a tre per regione, per garantire che il meglio delle regioni storicamente trascurate d'Italia potesse essere presente accanto ai soliti sospetti. Infine, abbiamo aggiunto alcune "gemme nascoste" al mix: località balneari che consentono ai visitatori di evitare le solite trappole per turisti e scivolare in un ritmo di vita più lento», nella traduzione dell’inserto promozionale web, che definisce «L’intramontabile Termoli una delle città più grandi del Molise, una regione scherzosamente “dimenticata” anche dagli italiani. La maggior parte delle persone si riversa qui per le sue spiagge poco profonde e sabbiose, che si dice siano tra le più belle della costa, anche se in città c'è molto di più oltre alla sabbia e al mare. Il centro storico cinto da mura è un labirinto di stradine dipinte a pastello che si trovano su un promontorio insieme all'antico Castello Svevo e all'elegante cattedrale romanica sopravvissuta al saccheggio da parte degli Ottomani. Il Corso Nazionale pedonale nella “nuova” città è pieno di negozi, ristoranti all’aperto e sculture di strada. Ospita anche 'A Rejecelle, la strada più stretta d'Italia».

Ottima la compagnia di Termoli: Orta San Giulio, Bellagio, Grado, Malcesine, Camogli, Cervo, Portovenere, Cesenatico, Castiglione della Pescaia, Porto Santo Stefano, Sirolo, Castiglione del Lago, Anguillara Sabazia, Sperlonga, San Vito Chietino, Bosa, Carloforte, Castelsardo, Cetara, Positano, Ravello, Otranto, Polignano a Mare, Vieste, Maratea, Scilla, Tropea, Castellamare del Golfo, Taormina.