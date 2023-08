«Trovare medici come Ivan Petrella fa davvero bene al cuore»

TERMOLI. Un attestato di stima al dottor Ivan Petrella, del reparto di Medicina interna dell'ospedale San Timoteo.

«Gentile direttore. La paura più grande della mia famiglia è stata ricoverare nostra madre. Ma non per le patologie che abbiamo scoperto ma il timore di una mancanza di empatia da parte degli operatori sanitari dell’ospedale di Termoli. Non vogliamo creare polemiche, sappiamo tutti in che condizioni versa l’ospedale ma pubblicamente vogliamo ringraziare il dottor Ivan Petrella del reparto di Medicina del nosocomio termolese.

Lui e nessuno più. Perché l’empatia e la vocazione del dottor Petrella, ai nostri occhi, sono stati balsamo. Ha risposto a ogni nostra domanda, ci ha spiegato cosa fare, perché. Non ci ha lasciato soli e ci ha teso la mano. Ci ha fatto capire che le persone con certe patologie non vanno lasciate sole e che hanno bisogno di vedere (sempre e più volte al giorno e anche tutti insieme) la propria famiglia. Altrimenti la terapia non funziona.

Il dottor Petrella nel suo lavoro è impeccabile, umano e pronto ad aiutare i più fragili. Dove lo trovate chi rimane oltre il turno per parlare con i pazienti? Beh, direttore, Petrella lo ha fatto.

E noi grazie a lui, oggi respiriamo un po’ di più. La patologia è lunga, dovremmo andare anche fuori regione. Ma sappiamo che, al controllo qui a Termoli, troveremo lui.

Trovare medici come Petrella davvero fa bene al cuore e fa passare quelle mille ansie, paranoie e paure. Grazie dottor Petrella, perché con la sua vocazione innata e con il suo sorriso e i suoi modi gentili è riuscito a dare tutte le rassicurazioni del caso».