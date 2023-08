Il lungo tour estivo dei volontari Aisa e Rgpt

TERMOLI. «Il terzo settore è sempre più in prima linea sia per le attività di aiuto alla popolazione sia per la gestione di innumerevoli eventi: dalle feste/sagre fino ad arrivare a scenari piu’ importanti, dove, il piano della sicurezza richiede volontari con specifica formazione Safety e antincendio rischio alto con attestazione rilasciata dai vigili del fuoco, nonché il supporto del mezzo antincendio ove necessario.

Ecco qui che si fa “rete” tra associazioni per mettere in campo le figure richieste. È quello che è successo e succede già dal 2022 tra Aisa Molise e Rgpt volontari Portocannone e Santa Croce di Magliano, collaborazione che, nell’estate 2023, si è ampliata e ci ha visto in prima linea per gli eventi più importanti quali: Comics&Games festival, summer festival a Termoli con i concerti di Nesli, Akaseven, Aiello e Luigi Strangis, Festività di San Basso con la gestione dell’area food e il concerto di Carl Brave, il Bobby’S summer Fest a San Giacomo degli Schiavoni, gli appuntamenti del summer festival a Campomarino con il Papeete Beach e il concerto dei Tiromancino e il concerto a Nuova Cliternia di Chiara Galiazzo.

Divise diverse ma unite dal rispetto e dai valori comuni e dalla disponibilità di rinunciare al proprio tempo libero per investirlo nei servizi.

Grazie a tutti i volontari che si sono impegnati in questo lungo “tour” estivo … ad maiora semper». Aisa Molise.

Galleria fotografica