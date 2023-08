Sabato mattina alla chiesa di Sant'Antonio i funerali di Gianluca De Luca

Il rientro del feretro di Gianluca De Luca dalle Isole Tremiti al porto di Termoli

TERMOLI. È stata composta alla casa funeraria Iovine di via Egadi la salma del 54enne Gianluca De Luca, l'imprenditore balneare ed esperto sub che ha perso la vita ieri in una tragica immersione al largo delle Isole Tremiti, nei pressi di Capraia.

I funerali del 54enne, la cui scomparsa ha gettato nello sconforto oltre che la famiglia, una intera comunità, come quella termolese (e anche tremitese), si celebreranno sabato mattina, alle 11, nella chiesa di Sant'Antonio, a Termoli.