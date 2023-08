In banchina l'ultimo rientro delle imbarcazioni, 3.210 chili di pesce pronti per la "Sagra"

Pescherecci al porto di Termoli per la Sagra del Pesce: il pescato sbarcato in banchina

TERMOLI. Il clima, chiaramente, non è quello festoso che si augurava, visto il dramma che ha coinvolto nelle ultime ore la comunità termolese, ma sono partiti già ieri i preparativi per allestire la doppia serata che di fatto segnerà la fine delle feste popolari d’agosto a Termoli, con la due giorni della pre-sagra e Sagra del pesce.

Sono rientrati ieri sera per l’ultima delle tre volte i due pescherecci autorizzati dal Masaf per l’uscita in mare finalizzata al rifornimento dell’evento, che ha luogo sul piazzale dei pescatori.

In navigazione per la battuta di pesca in deroga al fermo biologico, scattato sabato scorso, gli equipaggi di Ciccillo Albatros, scelta dall'organizzazione, e del Miante, come da consuetudine, perché ha portato San Basso nella processione a mare del 3 agosto scorso, col pescato rigorosamente destinato alla manifestazione.





Il pescato è stato sbarcato entro le 22 e le persone dell’organizzazione l’hanno ricevuto in vista delle due serate, la pre-sagra, ormai divenuta classica, alle 19 di questa sera.

Menù con insalata di polpi "alla Rosangela", polpette di sciscillo "alla Antonietta" e vino del "Compare Fratino". L'appuntamento è in piazza dei Pescatori, al porto di Termoli. Costo di 17,5 euro. Prevista musica e animazione col dj set "Alex Latino".

Nel complesso, sono stati portati a terra 3.210 chili di pescato: polpi, merluzzi, calamari, gamberi e soprattutto triglie, operazioni di sbarco avvenute sotto il controllo della Capitaneria di Porto di Termoli e del servizio veterinario della Asrem.

Domani, invece, sabato 26, la vera Sagra, dalle 18 addirittura, in anticipo rispetto al solito. 12,5 euro per gustare la frittura di pesce "alla Paola" e la bibita a scelta "da Carmelina". Intrattenimento con la musica dal vivo de "I Clandestini” e spazio all'arte con una mostra personale di "Giuseppe".

Infine, alle 24, i fuochi d’artificio dal porto turistico Marina di San Pietro, che Termolionline trasmetterà in diretta, sul portale e su Facebook.

Galleria fotografica