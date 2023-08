#Plastic Free: dalla denuncia di Sonia la pulizia di Campomarino lido

CAMPOMARINO. «Con la speranza di un mondo migliore». È questa la firma di Plastic Free Molise, che sottolinea il successo straordinario dell’iniziativa Clean Up a Campomarino. «Un'impresa eccezionale di cittadini impegnati si è riunita mercoledì pomeriggio, dalle 17.30, nei pressi della stazione ferroviaria di Campomarino per un evento che ha avuto un impatto duraturo sull'ambiente e sulla comunità locale. Il "Clean Up a Campomarino" ha dimostrato il potenziale di azioni collettive nell'affrontare la sfida dell'inquinamento da plastica e sensibilizzare sul tema della sostenibilità.

«I partecipanti, uniti da diverse regioni, tra cui Abruzzo, Molise, Lazio e Lombardia, hanno dimostrato un impegno eccezionale nel ripulire l'ambiente circostante. In totale, sono stati raccolti 320 kg di rifiuti, suddivisi accuratamente in 21 sacchi contenenti vetro, plastica e materiali misti. L'evento ha dimostrato quanto possa essere potente l'unione di diverse comunità per un obiettivo comune. Volontari provenienti da Guglionesi, Termoli, San Salvo, Vasto, Ortona e persino turisti da Roma e Milano si sono uniti per dimostrare il loro impegno verso l'ambiente e la sostenibilità. Ispirazione dalla volontaria, la turista romana Sonia Secondini. L'iniziativa di pulizia è stata inizialmente ispirata dalla segnalazione di Sonia Secondini, una volontaria di Roma che ha dimostrato un grande cuore e dedizione nel ripulire le spiagge insieme ai suoi familiari e amici. Il suo esempio ha spinto altre persone a unirsi all'evento e a contribuire in modo significativo. Mentre il Clean Up procedeva con determinazione, sono emerse diverse reazioni dai passanti. Alcuni esprimevano gratitudine per l'azione, mentre altri lanciavano critiche. La sfida ora è coinvolgere tutti a prendere parte attiva in azioni simili e a sensibilizzarsi sulla problematica dell'inquinamento da plastica. Un aspetto cruciale dell'iniziativa è stata la consapevolezza della minaccia della plastica all'ambiente e alla salute umana. Studi recenti hanno rivelato la presenza di microplastiche nell'organismo umano, incluso sangue, organi, cervello e cuore.

È essenziale comprendere che la plastica non è solo un problema ambientale, ma anche un problema per la nostra salute personale. Sfida e Speranza per il Futuro: l'evento "Clean Up a Campomarino" ci ricorda che le sfide ambientali possono essere superate con azioni concrete e unite.

Chiediamo a tutti di partecipare in prima persona e di impegnarsi a fare la loro parte per un ambiente più pulito e sano. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore, libero dall'inquinamento plastico e ricco di opportunità per le generazioni future».

