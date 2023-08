Il benvenuto dell'amministrazione al comandante Alfonso Grande

TERMOLI. Il Vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, a nome dell’amministrazione comunale di Termoli, saluta e coglie l’occasione per dare il benvenuto in città al nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Termoli, il Luogotenente Alfonso Grande che sostituisce il comandante Filippo Cantore in pensione da qualche giorno.

“Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro – ha spiegato il Vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano – al nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Termoli Alfonso Grande. Anche con lui cercheremo di instaurare fin da subito un buon rapporto di intesa e collaborazione finalizzato alla tutela dei cittadini e della nostra città”.