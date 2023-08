Pre Sagra e Sagra del Pesce: l'ordinanza su divieti di sosta e circolazione in centro

TERMOLI. Ordinanza con divieti e prescrizioni sulla Sagra del Pesce e la Pre Sagra anche da parte del Comune di Termoli, dopo quella già resa nota dopo la pubblicazione da parte della Capitaneria di Porto.

«Nei giorni 25 e 26 agosto si svolgeranno le manifestazioni denominate “Pre Sagra e Sagra del Pesce” nell’area portuale di questo comune, all’interno delle quali la civica Amministrazione ha inteso autorizzare alcune ditte all’esercizio temporaneo del commercio su aree pubbliche;

In occasione dell’evento il comando di Polizia Municipale provvederà a disporre i servizi di specifica competenza per la disciplina della viabilità e traffico.

Ravvisata la necessità di provvedere in ordine alla regolamentazione della circolazione veicolare nelle vie del centro che saranno interessate a probabili effetti di congestionamento per le giornate interessate ai festeggiamenti;

La manifestazione attirerà come di consueto migliaia di turisti che si porteranno sul nostro litorale;

Dalle 12 di oggi (e domani) alle ore 3, divieto di sosta con rimozione forzata ad eccezione dei mezzi d’esercizio dei commercianti ambulanti autorizzati, nelle seguenti strade o tratti di esse: via Aubry dall’intersezione con corso Fratelli Brigida-via Roma fino all’intersezione con via Carlo del Croix-area demaniale; via Carlo del Croix dall’intersezione con via Belvedere, nel senso di marcia dei veicoli, fino all’intersezione con via Aubry; tratto demaniale via del Porto.

Sospensione temporanea della circolazione dei veicoli in direzione porto, ad eccezione dei mezzi d’esercizio dei commercianti ambulanti autorizzati nonché dei residenti nel tratto di strada soggetto a limitazioni, dei veicoli dei disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso e di quelli specificatamente autorizzati dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza:

in via C. del Croix, dall’intersezione con via Belvedere in direzione via del Porto; in via Aubry in entrambi i sensi di marcia; tratto demaniale via del Porto.

Per i giorni di venerdì 25 e sabato 26 agosto 2023: dalle ore 19.00 a fine manifestazione, a eccezione dei veicoli dei residenti nelle zone interdette alla circolazione, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei disabili e dei veicoli specificatamente autorizzati dagli organi di polizia stradale preposti alla vigilanza, in ordine ad oggettive ed urgenti esigenze accertate, la circolazione stradale sarà regolamentata come segue: il traffico veicolare percorrente corso Fratelli Brigida in direzione via Roma sarà deviato all'altezza di corso Umberto l°, eventuali veicoli in sosta nel tratto interessato saranno deviati all'altezza di via Frentana; il traffico veicolare percorrente corso Vittorio Emanuele III in direzione via Carlo del Croix, sarà deviato in direzione corso Nazionale — via Abruzzi — via Dante — viale Trieste; il traffico veicolare precorrente la rotatoria di viale Marinai d'Italia, sarà deviato in direzione corso via Corsica-via Rio Vivo; eventuali ulteriori provvedimenti verranno assunti in relazione alle esigenze viabilistiche dagli organi di Polizia stradale a tutela della sicurezza dell'utenza della strada; la collocazione, in prossimità delle intersezioni ricadenti lungo il perimetro delle zone interessate dai provvedimenti viabilistici della segnaletica riportante la presegnalazione delle direzioni alternative consentite.

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione un congruo numero di unità aderenti alle associazioni di volontariato accreditate al sistema di protezione civile, muniti di giubbetti rifrangenti ad alta visibilità, con funzioni di assistenza e di informazione; all’occorrenza, il Responsabile del Servizio valuterà l’opportunità di eventuali, ulteriori interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare che si rendessero necessarie per la migliore fruibilità da parte dell’utenza residente e turistica delle vie alternative prescelte.