Uno spettacolo assoluto: le Frecce Tricolori

In sorvolo

In sorvolo ven 25 agosto 2023

Frecce Tricolori a Campobasso

CAMPOBASSO. Il centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare, che abbiamo già trattato alcuni mesi fa, torna prepotentemente alla ribalta con la presenza delle Frecce Tricolori nei cieli del Molise, quelli del capoluogo, per l’esattezza.





La Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori ha sorvolato, con i suoi caratteristici fumi tricolori, la città di Campobasso come capoluogo della regione Molise, dal momento che sta effettuando una serie di sorvoli sui capoluoghi di tutte le regioni d'Italia. Infatti la famosa pattuglia aerea sta compiendo un tour nazionale per commemorare il 100esimo anniversario dell’aeronautica italiana. Un tributo alla storia e all’impegno dell’Aeronautica al servizio del paese.

I sorvoli, sono stati visibili da ogni parte della città di Campobasso e sono legati dal filo conduttore dell’iniziativa “Aeronautica militare ringrazia l’Italia”, che vuole essere un modo per celebrare, insieme a tutti i cittadini, i cento anni di storia della Forza Armata, nata ufficialmente il 28 marzo 1923. Tanti cittadini di Campobasso hanno seguito il passaggio delle frecce tricolori radunandosi in luoghi strategici della città per seguire uno spettacolo mozzafiato.





Un volo lungo 100 anni quello della nostra Aeronautica militare, fiore all’occhiello delle Forze armate italiane. I cittadini di Campobasso hanno espresso gratitudine per il senso del dovere, il coraggio e la professionalità dimostrati dagli uomini e dalle donne dell’Arma Azzurra durante i cento anni dalla loro istituzione.

Una giornata di orgoglio nazionale, di senso di appartenenza alla patria e anche un richiamo turistico per tutto il Molise. Le 'Frecce' sono tornate sul capoluogo molisano a tre anni di distanza dal sorvolo effettuato nel luglio 2020, durante la pandemia, in segno di solidarietà con la popolazione alle prese con il lockdown.

Galleria fotografica