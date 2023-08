L'ultima volta al Lido Anna, in tantissimi abbracciano Gianluca

Il feretro di Gianluca De Luca nel suo Lido Anna

TERMOLI. Com'era facile prevedere, la chiesa di Sant'Antonio non è riuscita a contenere la folla che si è radunata sotto un sole cocente di fine agosto in largo monsignor D'Agostino, dove si trova la parrocchia.

I funerali del 54enne (da compiere) Gianluca De Luca, titolare del Lido Anna, scomparso tragicamente durante una immersione nel pomeriggio di mercoledì scorso e ritrovato il mattino dopo nei pressi di Capraia alle Isole Tremiti, hanno richiamato tantissima gente, poiché Gianluca, sub provetto e appassionato del mare a 360 gradi, era benvoluto da tutti.





Presente oltre alla famiglia, la delegazione di colleghi, imprenditori balneari, ma una fetta significativa della società termolese e non solo, presenti anche esponenti istituzionali ma in qualità di amici.

I funerali hanno avuto luogo alle 11, ma già dalle 10 c'è chi si è radunato in largo Martiri delle Foibe, accanto alla chiesa, per attendere l'arrivo del feretro, partito dalla casa funeraria Iovine, in via Egadi.

Un'atmosfera di commozione che ha avvolto tutti, nelle parole dei sacerdoti chiamati alla celebrazione esequiale e alla benedizione della salma, don Timoteo Limongi, don Giovanni D'Adderio e don Nicola Giallaurito, da Frattamaggiore, a lui è toccata l'omelia, nella quale ha evidenziato i tratti distintivi del carattere di Gianluca, la sua presenza nella comunità, il suo amore per il mare.

Chiesa gremita all'inverosimile e altrettanta all'esterno, che ha tributato un applauso scrosciante all'uscita del feretro dopo la benedizione.





Il corteo qui si è mosso verso il vicino lungomare Nord, dove c'è stato un omaggio davvero sentito, gli ultimi passi terreni sulla spiaggia, proprio nel suo Lido Anna, appendice di grande suggestione e impatto emotivo.

La scomparsa di Gianluca ha sconvolto la moltitudine di persone che lo apprezzavano, dimostrazione l'enorme stuolo di manifesti di adesione al lutto affissi davanti allo stabilimento balneare. Ora guarderà l'immensità del mare dalla prospettiva più altra possibile, quello del cielo eterno.

