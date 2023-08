La tragedia di Elia, una raccolta fondi per aiutare la famiglia della 32enne

TERMOLI. Trascorsa quasi una settimana dalla tragedia costata la vita a una ragazza campana di 32 anni, Elia Caroccia, precipitata a Roccamandolfi in un burrone nei pressi del ponte tiberano.

Per aiutare la sua famiglia, i suoi amici di Caserta hanno organizzato una raccolta fondi, finalizzata a mettere assieme la somma necessaria ad acquistare un loculo dove tumularne la bara.

«È stata creata una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Elia Caroccia, la ragazza di 32 anni deceduta in un tragico incidente avvenuto in un dirupo, la situazione economica non è delle migliori, anche una piccola offerta per rendere la nostra vicinanza a questa famiglia. Nessuno è costretto a partecipare, deve provenire dal vostro cuore e dalla vostra volontà di aiutare il prossimo. Grazie infinite a tutti in anticipo. Elia resta nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuta».