"Frittura alla Paola" tutta da gustare, partita la Sagra del Pesce al porto di Termoli

TERMOLI. Com’è avvenuto per il delizioso e gustoso prologo di ieri, anche oggi, vera e propria Sagra del Pesce, in tanti si sono recati al porto di Termoli già dalle 18, per consumare e degustare la classica frittura, piatto “must” dell’evento che da quasi sette decenni tiene banco in città.

Al costo di 12,50 euro viene servita la frittura di pesce "alla Paola" con la bibita a scelta "da Carmelina". Stavolta musica dal vivo con "I Clandestini". A mezzanotte i fuochi pirotecnici dal porto turistico Marina di San Pietro, che Termolionline offrirà in diretta Facebook e sul portale a partire dalle 23.45. Spazio all'arte, inoltre, con una mostra personale di "Giuseppe".

La protagonista della serata: la frittura di pesce. Tantissimi i termolesi, oltre che i turisti -presenti da ogni dove per partecipare a questa tradizione- perché finalmente si è tornati alle vecchie tradizioni.

Un sabato sera -alternativo e bellissimo- con un’aria frizzante che ci ricorda la fine della stagione estiva. Una fila immensa -tutti che con pazienza attendono di cenare- ma anche un ritorno alle normalità. Una normalità che abbiamo a lungo desiderato.

Ed in attesa dei fuochi pirotecnici che chiuderanno questi due giorni di festa, ci assaporiamo il pesce fritto sotto un cielo di fine estate.