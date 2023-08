Piazzale del porto gremito, la Sagra del Pesce si conferma un gran successo

Sagra del Pesce 2023: il dietro le quinte

TERMOLI. Serata di grande partecipazione alla 64esima edizione della Sagra del Pesce. Occupati quasi tutti i posti a sedere sul piazzale del porto e non erano certo pochi, intrattenimento musicale dal vivo con gruppo "I Clandestini", che hanno fatto ballare diverse coppie e tante persone.





File lunghe ma ordinate per prendere il vassoio di frittura al costo di 12,50 euro, col ticket per le bevande nel chiosco adiacente e anche altri stand, per vivere assaporando la freschezza del mare Adriatico e del suo pesce fresco l'ultimo sabato di agosto.

Seppure in un giorno venato di tristezza, la stessa presidente dell'associazione Aqva 42, Paola Marinucci, ha declinato in segno di lutto per la scomparsa dell'amico Gianluca De Luca, la macchina si è mossa con buon cipiglio organizzativo e l'atmosfera era di festa.

