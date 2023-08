Coi fuochi della Sagra del Pesce cala il sipario sul trittico d'agosto

Sagra del Pesce 2023: i fuochi pirotecnici dal porto turistico di Termoli

TERMOLI. Oltre 25 minuti di fuochi d'artificio per la Sagra del Pesce, a chiusura della manifestazione che ha sancito la fine delle feste popolari agostane a Termoli.

Uno spettacolo pirotecnico apprezzato dal pubblico, che ha assiepato il porto, il porto turistico, la zona compresa tra borgo e lungomare Sud, salotti naturali per assistere alla magia dei giochi pirici.

Pur con qualche inconveniente, ahinoi, dovuti a una connettività che in questa estate sulla costa ha dato problemi davvero a tanti utenti, come Termolionline siamo stati in "prima linea" per proporre come sempre avvenuto negli ultimi anni i fuochi pirotecnici, permettendo così a chi non li ha potuto seguire dal vivo, perché impegnato al lavoro o rimasto a casa di non perderseli (per la gran parte).





Un riscontro notevole anche ieri, mai così tanti sono stati collegati nel tempo per i fuochi della Sagra, con utenti che ci hanno scritto da Termoli, dal Molise, da varie località italiane e anche dal mondo, citiamo come esempio, ma non unico, amici dal Brasile.

Un momento di aggregazione e divertimento, con un'atmosfera più rilassata rispetto a quella di Ferragosto.

Pirogiochi Sas di Campobasso anche in questo caso a realizzarli, con un crescendo che nei minuti finali ha davvero riscosso molto successo.

Coi fuochi della Sagra del Pesce cala il sipario, dunque, sull'agosto tradizionale termolese, che ora vivrà la pregiata appendice musicale del Termoli Jazz, in programma martedì e mercoledì prossimi. E oggi godetevi l'ultima domenica di agosto.

