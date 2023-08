R..Estate Giovani a Portocannone

PORTOCANNONE. Una frittura anche a Portocannone, quella servita coi colori biancocelesti del carro dei Giovani, venerdì scorso 25 agosto. Occasione è stata la 1^ Festa R..Estate Giovani, in piazza Skanderbeg. Musica dal vivo e specialità da degustare come la pasta con la mollica e la frittura di calamari, non solo, anche panino con salsiccia, mais bollito, chips e melone.

Come hanno sottolineato gli organizzatori “Giovani”: «Cambia la "location" ma non cambia il risultato, stavolta davanti alla sede sociale, ai piedi del "Palazzo Baronale Tanasso", grazie al lavoro di squadra ormai consolidato da anni il risultato della prima festa di fine estate denominata R..Estate Giovani fa il pieno di presenze. Grazie di cuore a tutti e ci vediamo il prossimo anno».

