Stagione balneare chiamata ai primi bilanci, positivo l'ultimo weekend di agosto

Ultima domenica di agosto sulla spiaggia di Termoli

TERMOLI. Ultimo weekend di agosto con presenze importanti, ma non sold-out sulla costa, poiché il fine settimana è stato caratterizzato dal cosiddetto contro-esodo.

A seconda di quella che sarebbe stata la meta di ritorno, i turisti hanno scaglionato le partenze sin dal sabato; coloro che invece avevano destinazioni a medio raggio si sono anche trattenuti fino alla domenica pomeriggio, riavviandosi dopo pranzo. Ma è chiaro che ormai restano solo gli scampoli delle vacanze, anche se c'è chi sui social ha sottolineato come cominci il periodo dove chi può si godrà il crepuscolo estivo senza folla e con un clima più temperato.

Nell'ultima domenica di agosto, comunque, le spiagge sono state affollate, complici le alte temperature e il bel tempo, con i servizi connessi agli stabilimenti balneari, come bar e ristorazione che hanno marciato a buon ritmo. In particolare, segnalati bagnanti provenienti dall'hinterland molisano e dalle province di Foggia e Benevento. In ogni caso, da oggi si comincia a tornare alla normalità, e dopo la riapertura delle grandi fabbriche al Nord, sarà il turno degli uffici e del cosiddetto "terziario".

