Salviamo l'ospedale di Termoli: Massimo Romano entra nel gruppo

TERMOLI. Continua l'impegno di Andrea Montesanto. Dal gruppo Facebook salviamo l'ospedale San timoteo di Termoli, Montesanto dà il benvenuti al neo consigliere regionale Massimo Romano.

"Buongiorno a tutti!

Diamo il benvenuto nel gruppo al nostro nuovo iscritto, l'avvocato Massimo Romano, neo eletto Consigliere regionale.

Sono felice di annunciare che attraverso diversi incontri, abbiamo aperto la porta a una collaborazione che promette di avere un impatto positivo sulla nostra comunità e sulla mission del gruppo.

Massimo, infatti, da avvocato si è speso moltissimo per la sanità pubblica e in particolare per il San Timoteo (ricorsi al Tar e Consiglio di Stato contro la chiusura del Punto nascita e di Emodinamica) e da Consigliere regionale potrà rappresentare a livello istituzionale le nostre iniziative.

L'intesa che abbiamo stretto con Massimo, perciò, è un impegno condiviso per portare avanti le nostre preoccupazioni e i nostri obiettivi nel cuore del consiglio regionale, valorizzando l’impegno di tutto coloro che animano il gruppo e lo hanno reso un punto di riferimento di informazione, confronto, stimolo e, se necessario, denuncia pubblica.

Ogni passo che abbiamo intrapreso, ogni sforzo che abbiamo dedicato a questa causa, è stato mosso da un obiettivo comune: la Sanità Pubblica Non si Tocca!".