Brusco calo delle temperature in Molise, previsti temporali e acquazzoni

MOLISE. Da oggi, lunedì 28 agosto e fino a metà della settimana è confermato il transito di una perturbazione atlantica che spazzerà via il caldo determinando un calo delle temperature, specie da domani martedì 29 agosto, anche di 10 gradi rispetto ai valori del weekend.

Oltre al calo termico ci sarà occasione per acquazzoni e temporali. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI’: l’alta pressione interessa gran parte della nostra regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Sul subappennino cielo inizialmente poco nuvoloso ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Mare mosso.

MARTEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si smorza favorendo un rapido miglioramento. Ripeggiora tuttavia dalla sera con deboli piogge. Nello specifico sui litorali sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge. Venti tesi dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3250 metri. Mare molto mosso.

MERCOLEDI’: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata responsabile di ampi rasserenamenti. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Su subappennino e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Mare da mosso a poco mosso.

GIOVEDI’: l’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sul subappennino cielo inizialmente poco nuvoloso ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso.