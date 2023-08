Malorni: «Nick sensibile e intelligente, con passione e determinazione ha portato avanti le sue battaglie»

TERMOLI. Primo fra i consiglieri comunali di maggioranza, è Nicola Malorni a ricordare la figura di Nick Di Michele: «Stamattina una notizia che mai avrei voluto ricevere mi è giunta ricordandomi che la vita, il bene più prezioso, è davvero appesa ad un filo e che la morte può colpire chiunque in qualsiasi momento. In questo caso ha colpito una persona che ho sempre stimato sul piano sia personale sia politico per sensibilità e intelligenza, passione e determinazione nel portare avanti le sue battaglie. Nick che la terra ti sia lieve e Dio consoli la tua famiglia e i tuoi amici. RIP».