La scomparsa di Nick Di Michele, Ferrazzano: «Siamo affranti, il nostro cordoglio alla famiglia»

TERMOLI. Il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano a nome di tutta l’amministrazione comunale di Termoli esprime le più sentite condoglianze per l’improvvisa scomparsa del consigliere comunale Nicolino Di Michele avvenuta in nottata a Parma.

Al secondo mandato al Comune di Termoli, Nicolino Di Michele è stato sempre tra i più grandi difensori della cosa pubblica e promotore del bene comune distinguendosi tra i più attivi fautori del confronto e del dibattito pubblico durante tutte le attività consiliari.

“Affranti - ha commentato il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano - dalla notizia che ci è stata comunicata in mattinata, esprimo a nome dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia Di Michele. Con Nicolino nel corso di questi anni ci sono stati diversi momenti di confronto istituzionale, ma è sempre stato tra i primi sostenitori nella difesa degli interessi dei cittadini e della cosa pubblica. Oggi riconosciamo il suo impegno istituzionale, il suo senso del dovere e il lavoro che ha svolto in Comune a Termoli e ci stringiamo attorno alla famiglia affranta dal dolore per la sua prematura scomparsa”.